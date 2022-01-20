67 yıldır yıkanmayan adam muayene edildi! Sonuçları doktorları şoke etti
İran'da yaşayan 87 yaşındaki İranlı Amou Hadji isimli adam, bundan tam 67 yıl önce banyo yapmanın uğursuz olduğunu düşünerek banyo yapmayı bıraktı. O gün bugünden beri bir daha suya dokunmayan Hadji, araçların çarptığı hayvanları yiyerek ve yol kenarlarındaki su birikintilerini içerek hayatta kaldı.
İran'da yaşayan 87 yaşındaki İranlı Amou Hadji isimli adam, kötü şans getireceğine inandığı için tam 67 yıldır yıkanmıyor. Doktorlar tarafından muayene edilen yaşlı adamın tahlil sonuçları ise şaşkına çevirdi. Hadji'nin sağlıklı ve bağışıklık sisteminin son derece güçlü olduğu belirtildi.
Yaşlı adamın bu durumu, artık köylülerin de dikkatini çekmeye başlamıştı. Köylüler, yol kenarından aldıkları adam için bir kulübe inşa etti. Ardından da doktorlara haber verildi.
DOKTORLAR HAYRETE DÜŞTÜ
Doktorlar, 67 yıldır banyo yapmayan yaşlı adamı muayene ettiklerinde gördüklerine inanamadı. Çünkü Amou Hadji isimli adam, tamamen sağlıklı çıktı. Ayrıca Hadji'nin bağışıklık sistemi de normal bir insandan bile daha güçlüydü. Doktorlar, adamın bağışıklık sisteminin bu kadar diri kalmasını, vücudundaki parazitlere bağladı.
"TAŞ ATMALARI BENİ ÜZÜYOR"
Hadji'yi muayene eden doktor Prof. Dr. Gholamreza Molavi, karşılaştıkları durum karşısında şaşkın olduklarını ancak raporlarda bir hata olmayacağını dile getirdi. Amou Hadji ise yaptığı açıklamada, "Köylülerin bana gösterdiği saygıdan dolayı memnunum ancak yolda beni gördüklerinde deli sanarak taş atanlar beni çok üzüyor" dedi.
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