6. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk küçük sıyrıklarla kurtuldu
New York’ta 6. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Dünya 06.04.2022, 23:29
New York’ta Polisin yerel medyaya verdiği bilgilere göre, olay kentin Bronx bölgesinde 143. Sokak'taki blokların bulunduğu bir binada meydana geldi.
Binanın 6. katındaki pencereden çimen zemine düşen 4 yaşındaki çocuk, olay yerine gelen polis aracı ile yakındaki Lincoln Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Çocuğun hayatı tehlikesinin bulunmadığı, kazayı ayağındaki incinmelerle atlattığı açıklandı.
Yerel kanal WBC-7’ye konuşan bir görgü tanığı, “Çimenlerin üzerine düşen çocuk mucize şekilde hareket ederek, kendisini hastaneye götürmeye gelen polislere bile direndi” ifadesini kullandı.
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