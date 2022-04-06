6. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk küçük sıyrıklarla kurtuldu

New York’ta Polisin yerel medyaya verdiği bilgilere göre, olay kentin Bronx bölgesinde 143. Sokak'taki blokların bulunduğu bir binada meydana geldi.

Binanın 6. katındaki pencereden çimen zemine düşen 4 yaşındaki çocuk, olay yerine gelen polis aracı ile yakındaki Lincoln Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Çocuğun hayatı tehlikesinin bulunmadığı, kazayı ayağındaki incinmelerle atlattığı açıklandı.

Yerel kanal WBC-7’ye konuşan bir görgü tanığı, “Çimenlerin üzerine düşen çocuk mucize şekilde hareket ederek, kendisini hastaneye götürmeye gelen polislere bile direndi” ifadesini kullandı.