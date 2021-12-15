banner38

42. KİK Zirvesi'nden uluslararası topluma Kudüs çağrısı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 42. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde yeni İran yönetiminin Körfez ülkeleriyle gerilimi düşüren çalışmalarda olumlu rol alacağı beklentisi içinde olunduğu vurgulandı.

Dünya 15.12.2021, 07:47 15.12.2021, 08:23
42. KİK Zirvesi'nden uluslararası topluma Kudüs çağrısı

Suudi Arabistan’ın başkanlığında çalışmaların tamamlandığı zirvenin ardından sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede “KİK bağlılığı ve gücüyle Yüksek Liderler Konseyi, üye ülkelerden herhangi birinin bir tehdide maruz kalmasına karşı aynı safta yekvücut yer almakta kararlıdır.” ifadesi kullanıldı.

Bildirgede Tahran’ın "iyi komşuluk" ve "iç işlerine karışmama" ilkelerine bağlı kalmasının zorunlu olduğuna, KİK ile İran arasındaki güven inşasının önemine işaret edilerek, "İran’ın bölgenin güvenlik ve istikrarını sarsmak amaçlı tırmanışa" yönelik adımlarından duyulan endişe aktarıldı.

İran’ın desteklediği Husilerin Suudi Arabistan’ı hedef almasının uluslararası ve bölgesel güvenliğe karşı tehdit oluşturduğu ifade edilen bildirgede, Suudi Arabistan savunmasının 423 balistik füze ile 834 patlayıcı yüklü insansız hava aracı ve 98 deniz botunu etkisiz hale getirdiğinden övgüyle bahsedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Expo 2020 Fuarı'ndaki başarısı ile Katar’ın Arap Kupası’na ev sahipliğinin tebrik edildiği bildirgede, Katar’da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası’nın başarısı için tüm KİK ülkelerinin desteğinin yeniden sunulduğu belirtildi.

Körfez çalışmalarına ilişkin bildirgede liderler düzeyindeki Yüksek Konsey’in Körfez Demir Yolu Kurumunun inşasına onay verdiği duyuruldu.

Uluslararası topluma İsrail’in Kudüs’teki Filistin varlığını hedef almasını durdurması için müdahale çağrısı yapılarak, Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim bölgelerinin İsrail’e katılması yönündeki adımların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Ayrıca bildirgede Halil İbrahim Camisi’nin İsrail Cumhurbaşkanı tarafından baskına uğraması kınanarak, yapılan şeyin İslami mukaddesata açık bir saldırı ve milyonlarca Müslüman'ın duygularını kışkırtma anlamını taşıdığı kaydedildi.

Rabat'la ilgili olarak, KİK ile Fas arasındaki özel stratejik ortaklık ve Sahra'nın Fas'a ait olduğunu destekleyen tutarlı tavır ve kararların önemine işaret edildi.

Bildirgede Anayasa Komitesi toplantılarının, Suriye krizine siyasi çözüm bulmak için gösterilen çabalara yardımcı olması yönünde uzlaşı sağlaması arzusunda olunduğu belirtildi.

Yolsuzlukla mücadele ve kapsamlı bir reformu sağlayan tüm icraatları Lübnan’ın yerine getirmesinin talep edildiği bildirgede, ülkedeki tüm kurumların kontrolünün ele alınması ve "terörist Hizbullah örgütünün terör faaliyetlerine devletin engel olması gerektiği" görüşü yer aldı.

Ayrıca Etiyopya'daki Nahda Barajı'na dair tüm tarafların çıkarlarını dikkate alacak şekilde baraj konusundaki çözüme katkı sağlayan tüm çabaların desteklendiği, bağlayıcı ve adil bir anlaşmaya ulaşmak için müzakerelerin devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Afgan halkının tüm oluşumlarının çıkarlarını dikkate alan uzlaşmacı siyasi çözüme ulaşılmasını KİK ülkelerinin arzu ettiği belirtilen bildirgede, ülkeye insani yardımların sunulması amacıyla uluslararası desteğin sağlanmasına katkı verileceği ifade edildi.

Ayrıca 43. KİK Zirvesi'nin Umman'ın başkanlığında yapılacağı duyuruldu.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 42. KİK Zirvesi'ne Bahreyn Kralı Al Halife'nin yanı sıra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Umman Başbakan Yardımcısı Fehd bin Mahmud Al Said katıldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, 42. KİK Zirvesi öncesinde 6 Aralık'ta Umman, BAE, Katar, Bahreyn ve Kuveyt'i kapsayan beş günlük Körfez turuna çıkmıştı.

#Körfez İşbirliği Konseyi
Yorumlar (0)
banner35
7
kapalı
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 16 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Altınordu 16 16
18. Denizlispor 15 15
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Aston Villa 17 22
10. Wolverhampton 16 21
11. Brentford 16 20
12. Brighton 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Everton 16 18
15. Southampton 16 16
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8