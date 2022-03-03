39 ülkeden UCM'ye Ukrayna için başvuru

Han, yaptığı yazılı açıklamada, aralarında İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu UCM'ye taraf 39 ülkeden, Ukrayna'da işlenen suçların soruşturulması için başvuru aldıklarını bildirdi.

Han, ülkelerden gelen bu başvurularla Ukrayna'daki savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım suçuna ilişkin delillerin toplanmaya başladığını kaydetti.

Taraf ülkelerden gelen başvuruların ardından doğrudan soruşturmaya başlayacak Başsavcı Han, soruşturmalarının etkili şekilde devam edebilmesi için devletleri UCM'yle iş birliğine davet etti.

Han, Ukrayna'da savaşan grupları insancıl hukukun kurallarına uymaları ve Mahkeme'nin yargı yetkisine giren suçların işlenmesi durumunda yargılama yapılacağı noktasında uyardı.

Mahkemenin yargı yetkisi genişledi

Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin Mahkeme'nin genel bir yargı yetkisi bulunmuyordu.

Ukrayna, 8 Eylül 2015'te, UCM'ye taraf olmamasına rağmen 21 Kasım 2013'teki "meydan olayları" ve sonrasında işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçların soruşturulması için Mahkeme'ye kısıtlı yargı yetkisi vermişti.

UCM'ye taraf 39 ülkeden başvuru gelmesiyle Mahkeme'nin yargı yetkisi hem 21 Kasım 2013 öncesindeki suçları hem de muhtemel soykırım suçunu kapsayacak şekilde genişletildi.