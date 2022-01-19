39 canın bedeli sadece 15 yıl!

Bruges kentinde görülen davada yargılanan çete üyeleri 1 yıldan 10 yıla değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.

Mahkeme, çetenin Vietnamlı lideri Vo Van Hong için ise 15 yıl hapis cezasına hükmetti, mal varlığına da el koyuldu.

Çetenin diğer üyeleri de yüz binlerce euroluk para cezalarına çarptırıldı.

Tır konteynerinde 39 ceset bulunmuştu

İngiltere'de 2019'da tır konteynerinde aralarında 15 yaşında bir çocuğun da olduğu 39 kişinin cesedi bulunmuştu.

Ölenlerin Vietnam uyruklu olduğu ve Belçika üzerinden İngiltere’ye kaçak yollarla getirildikleri belirlenmişti.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Belçika ve Fransa'da 26 kişi tutuklanmıştı.