35 milyon euroya mal olan grev bitti

Verdi Sendikası ve Lufthansa, yaklaşık 20 bin yer personeli için 3 aşamalı ücret artışı konusunda uzlaştı.

1 Temmuz 2022’den itibaren çalışanlara geriye dönük olarak aylık sabit 200 euro, 1 Ocak 2023’ten itibaren maaşlara yüzde 2,5 oranında ücret artışı ancak aylık sabit olarak en az 125 euro verileceği aktarılan açıklamada, 1 Temmuz 2023’den sonra da maaşlara bir kez daha yüzde 2,5 oranında artış yapılacağı aktarıldı.

Toplu sözleşmenin 31 Aralık 2023’e kadar geçerli olacağı bilgisi paylaşıldı.

Taraflar anlaşmadan memnun

Verdi Sendikası Başkan Yardımcısı Christine Behle, bu anlaşmanın tüm çalışan gruplarında ücretlere aylık en az 377 eurodan 498 euroya kadar bir artış anlamına gelen iyi bir sonuç olduğunu söyledi.

Lufthansa yöneticilerinden Michael Niggemann da çalışanlar için iyi bir çözüm bulunduğundan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Grev, Lufthansa’ya 35 milyon euroya mal oldu

27 Temmuz’da Verdi Sendikasının çağrısı üzerine Lufthansa şirketinde yer personeli uyarı grevine gitmiş ve ülkenin en önemli havalimanlarından olan Münih ve Frankfurt havalimanları kilitlenmişti. Grevde 1000 üzerinde uçuş iptal olmuş, 134 bin yolcu da etkilenmişti. Bu grev Lufthansa’ya yaklaşık 35 milyon euroya mal olduğu açıklanmıştı.