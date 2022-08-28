30 yıl sonra Laçın'da Türk bayrağı: Türk'ün gücünü gördünüz
Azerbaycan ordusu 30 yıl sonra Laçın şehrini geri aldı. Azerbaycan ordusu mensubu özel kuvvetler personeli kentte cebinden çıkardığı Türk bayrağını açarak, "Türk'ün gücünü gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz. Allahu ekber" dedi.
Dünya 28.08.2022, 09:24 28.08.2022, 09:31
Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan tarafından 10 Kasım 2020'de imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan'ın işgal altındaki Laçın şehrindeki kontrolü elinden alındı. Bölgede düzenlenen operasyon kapsamında Azerbaycan'ın Sus ve Zabuh köyleri de kontrol altına alındı.
Azerbaycan Özel kuvvetler personeli bölgede cebinden çıkardığı Türk bayrağı açarak şunları söyledi:
"Laçın bizdedir. Bayrağımızı astık. Cebimizde Kur'an'ımız ve bayrağımız var. Türk'ün gücünü gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz. Allahu ekber."
O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Azerbaycan askerinin tüyleri diken diken eden sözleri büyük beğeni topladı.
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