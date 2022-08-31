30 milyon Pakistanlının gözü kulağı gelecek yardımlarda

14 Haziran’dan bu yana aşırı yağış ve sel felaketi ile boğuşan kardeş ülke Pakistan’da bilanço ağırlaşıyor. Ölü sayısı 1200’e, yaralı sayısı 1700’e dayandı, onlarca kişi de kayıp. Resmi rakamlara göre 30 milyondan fazla kişinin etkilendiği felakette 317 bin 391 ev tamamen yıkıldı, 734 bin 179 ev ise kullanılamayacak kadar ağır hasarlı. Yağışın etkili olduğu bölgelerdeki 3 bin 471 km. yol kullanılamaz halde. Temiz su, gıda, barınak ve ilaç sıkıntısı hat safhada. Pakistan yönetimi yaraları hızla sarmak için yardım çağrısı yaparken Türkiye’deki resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları kardeş ülke için yardım kampanyaları başlattı.

ÇADIR KENT İÇİN HAZIRLIK

Yardım çalışmaları için Pakistan’da bulunan AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, kurumun koordinasyonu ile 6 uçak dolusu yardım gönderildiğini, bugün de bir uçak dolusu yardımın daha Pakistan’da olacağını söyledi. Taşdelen, “Afganistan’a gönderilen ‘İyilik Trenleri’ bu sefer Pakistan için yola çıktı. Toplamda bin 380 aile tipi çadır, 3 bin 8 gıda kolisi, 1000 hijyen kolisi, 1000 bebek bezi, 800 adet battaniye ve yastık afetzedelere ulaştırıldı. Bölgede 11 AFAD personeli ve 3 kişilik sağlık ekibi olmak üzere 14 personel görev yapıyor. Şu anda 5 bin 120 çadırımız mevcut ve çadır kent için bölgede yer tespit ediliyor” dedi.

KAYIP SAYILARI ARTIYOR

Sel felaketinin etkisi yayıldığı için zararların her geçen gün arttığına vurgu yapan Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık ise Pakistan’daki tabloyu “Nuh tufanı gibi” diyerek özetledi. Kınık, “Muson yağmurları nedeniyle Balochistan, Sindh, Pencap, KPK Keşmir gibi yerler etkilendi. Yüz binlerce ev kısmen ya da tamamen zarar gördü. Şu an hasar tespit çalışması yapılamıyor ama genel anlamda ülke sular altında kaldı. İnsanların geçim kaynaklarının, yaşadıkları bölgelerdeki köprülerin, yolların, camilerin, okulların, sağlık tesislerinin, kamu binalarının yok olduğunu ve çok ciddi hasar gördüğünü söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN EL UZATMA GÜNÜDÜR

Kınık, “Biz ilk etapta ailelere nakit destek, hijyen kiti ve su bidonu dağıttık. Karadan yardım malzemelerimizi çıkarttık. Yaklaşık 2 bin kişilik battaniye, 200 çadır, yatak, lastik çizme, kürek gibi malzemeler sahaya sevk edildi. Pakistan şu an gerçekten büyük bir felaket, tufan yaşıyor. Tabiri caizse onları Hz. Nuh’un gemisine bindirmemiz gerekiyor. Bu büyük felaketin altından bizim yardımlarımız sayesinde kalkabilirler. Bugün el uzatma günüdür, mazluma kol kanat germe günüdür. Türk halkı doğal afetlerle hayatları yıkılan Pakistan halkına da el uzatacaktır” dedi.

Diyanet Vakfı da seferber oldu

Sel felaketi için Türkiye Diyanet Vakfı da seferber oldu. Bölgeye 1 uzman gönderen vakıf, fasulye, ayçiçek yağı, nohut, makarna, mercimek, salça, tuz, şehriye, şekerden oluşan bin kolilik yardım paketi bugün yola çıkacak. Vakıf Pakistan’daki partnerleri aracılığıyla 25 bin dolar tutarında bin 350 adet gıda paketi dağıttı.

Yaraları birlikte saralım

İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım da ülkenin büyük bir bölümünün sular altında olduğunu belirterek Türk halkına acil yardım çağrısı yaptı: “Milyonlarca insan evlerini terk etmek durumunda kaldı. 500 bine yakın insan kamplara yerleştirildi ve orada yaşıyorlar. Ülkenin, büyük bir bölümü sular altında kaldı. Sel’in hemen ardından ülkeye yardım ulaştırmak için harekete geçtik. Şu ana kadar 4 bin 715 aileye gıda yardımı ve 900 kişiye sıcak yemek ulaştırdık.”

Önümüzdeki günlerde 10 bin kişiye sıcak yemek, 3 bin aileye gıda kolisi, bin kişiye hijyen paketi ve 100 aileye ise çadır dağıtmayı hedeflediklerini vurgulayan Yıldırım, “Şu anda gıdaya, barınma alanlarına ve sağlık hizmetlerine büyük ihtiyaç duyuluyor. İHH’nın yanı sıra resmi kurumlarımız ve pek çok STK’mız da Pakistan için harekete geçerek acil yardım çalışmaları başlattı. Halkımızı, acil yardım çalışmalarına destek olarak yaraların sarılmasına katkı sunmaya davet ediyorum” dedi.

Pakistan’la el ele verin

Tarihin en büyük acılarından birini yaşayan Pakistan’ın İstanbul Başkonsolosu Nauman Aslam, felaketin boyutunu Yeni Şafak’a anlattı. Sel felaketinin, insan yaşamına, malına ve tarım arazilerine geniş çapta zarar verdiğini ve bir felakete yol açtığını söyleyen Aslam, “Pakistan’daki kardeşlerine mümkün olan her türlü desteği verme konusunda elini çabuk tutan Türk Hükümet’ine ve Türkiye’deki kardeşlerimize minnettarız. Son birkaç gün içinde Türkiye’den düzenli olarak yardım malzemeleri gönderiliyor. Türkiye’den bugüne kadar 6 uçak çadır, battaniye, gıda paketi, un ve giysi gibi yardım malzemeleri sevk edildi. Bu zor dönemde Türk Hükümet’i ve halkının desteği, iki kardeş ülkenin arasındaki derin bağlar ve tarihi ilişkiler sayesinde bir kez daha ortaya çıkmıştır” dedi.

30 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

Pakistan’da şu anda kurtarma operasyonlarının sürdüğünü vurgulayan Aslam, “Başbakan’ın yönlendirmesiyle, Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA) bu yardım çabalarına öncülük ediyor. Bazı alanlara erişim zor olduğundan, kesin tahmin yapmak zor. 30 milyondan fazla kişi selden etkilendi. İnsanlar geçim kaynaklarını ve evlerini kaybetti, yerinden oldu” şeklinde konuştu.

SORUMLULUK ALINIYOR

Ülkedeki insanlık trajedisinin çok büyük olduğuna vurgu yapan Aslam, şunları kaydetti: “Dünyanın dört bir yanındaki ulusları Pakistan Hükümeti ile el ele vererek yardım çabalarını desteklemeye çağırıyoruz. Pakistan’daki sel felaketinin şiddetli etkisini azaltmak için sorumluluk alan uluslararası toplumu takdir ediyoruz. ‘2022 Pakistan Sel Müdahale Planı (FRP)’ Pakistan Hükümeti ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından eş zamanlı olarak İslamabad ve Cenevre’de ortaklaşa başlatılıyor. Bu plan, Pakistan’da aşırı yağışların neden olduğu sellere karşı Hükümetin yardım çabalarını destekleyecektir.”

Bağış bilgileri

Kızılay

ZİRAAT BANKASI

ŞUBE ADI: Çukurambar Kurumsal Şube

TL IBAN NO: TR 4800 0100 2110

0000 2868 5254

DOLAR IBAN NO: TR 2100 0100 2110 0000 2868 5255

EURO IBAN NO: TR 9100 0100 2110

0000 2868 5256

İHH

ZİRAAT BANKASI

Şube: İstanbul Fatih

TL IBAN NO: TR66 0001 0004

8802 1249 9450 07

DOLAR IBAN NO: TR39 0001 0004

8802 1249 9450 08

EURO IBAN NO: TR28 0001 0004

8802 1249 9450 12

NOT: Açıklama kısmına ‘Pakistan için yardım’ yazılacak.

SMS İLE 10 TL BAĞIŞ

İHH: PAKISTAN yaz 3072’ye gönder

KIZILAY: PAKİSTAN yaz 2868’e gönder