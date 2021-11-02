28 saatlik yayınla 1 milyon dolar bağış topladı

Kuveytli ünlü YouTuber Ebu Fella, Suriyeli mülteciler için 1 milyon dolar yardım topladı. Fenomenin Birleşmiş Milletler ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 28 saat süren kampanya internet tarihinin en büyük yardım kampanyası olarak tarihe geçti.

BAŞARACAĞIMI SANMIYORDUM

Somali asıllı, Ebu Fella olarak bilinen ünlü YouTuber Hasan Süleyman gazetecilere yaptığı açıklamada, kış mevsiminde ağır şartlarda yaşayan binlerce mültecinin ihtiyaçlarını gidermek adına yola çıktığını söyledi. 28 saat süren kesintisiz yayında gözyaşlarına boğulan fenomen, “17 bin kişiden oluşan 5 bin 700’den fazla aileye yardım toplayabildiğim için ve hedefe ulaştığım için ağladım. Başaracağımı hiç beklemiyordum. Bu dokunaklı bir şeydi” dedi. Ebu Fella bağış toplama kampanyasının başarısının kendisini de şaşırttığını söyledi.

İKİ HAFTA SÜRER SANDIM

Bir milyon dolar kazandığı rekor süreyle ilgili olarak, “14 gün süreceğini düşünüyordum. Kendimi iki hafta odamdan çıkmamaya hazırlamıştım. Fakat Allah’a şükürler olsun ki çok daha kısa bir sürede parayı toplamayı başardık” dedi. 22 yaşındaki genç fenomen, çok büyük bir etkileşim olduğunu ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Bağış sayısı 30 binden fazlaydı. Dünyanın her yerinden yardım yağdı. Hepimizi bir araya getiren sosyal medyayı güzel şeyler için kullanabildik.”