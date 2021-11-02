28 saatlik yayınla 1 milyon dolar bağış topladı
Kuveyt’in ünlü YouTuber’ı Somali asıllı Ebu Fella, Suriyeli mültecilere 1 milyon dolar topladı. 28 saat süren kesintisiz yayında bir ara gözyaşlarını tutamayan Ebu Fella, “5 bin 700’den fazla aileye yardım toplayabildiğim için ağladım. Başaracağımı hiç beklemiyordum. Bu dokunaklı bir şeydi” dedi.
Kuveytli ünlü YouTuber Ebu Fella, Suriyeli mülteciler için 1 milyon dolar yardım topladı. Fenomenin Birleşmiş Milletler ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 28 saat süren kampanya internet tarihinin en büyük yardım kampanyası olarak tarihe geçti.
BAŞARACAĞIMI SANMIYORDUM
Somali asıllı, Ebu Fella olarak bilinen ünlü YouTuber Hasan Süleyman gazetecilere yaptığı açıklamada, kış mevsiminde ağır şartlarda yaşayan binlerce mültecinin ihtiyaçlarını gidermek adına yola çıktığını söyledi. 28 saat süren kesintisiz yayında gözyaşlarına boğulan fenomen, “17 bin kişiden oluşan 5 bin 700’den fazla aileye yardım toplayabildiğim için ve hedefe ulaştığım için ağladım. Başaracağımı hiç beklemiyordum. Bu dokunaklı bir şeydi” dedi. Ebu Fella bağış toplama kampanyasının başarısının kendisini de şaşırttığını söyledi.
İKİ HAFTA SÜRER SANDIM
Bir milyon dolar kazandığı rekor süreyle ilgili olarak, “14 gün süreceğini düşünüyordum. Kendimi iki hafta odamdan çıkmamaya hazırlamıştım. Fakat Allah’a şükürler olsun ki çok daha kısa bir sürede parayı toplamayı başardık” dedi. 22 yaşındaki genç fenomen, çok büyük bir etkileşim olduğunu ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Bağış sayısı 30 binden fazlaydı. Dünyanın her yerinden yardım yağdı. Hepimizi bir araya getiren sosyal medyayı güzel şeyler için kullanabildik.”
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6