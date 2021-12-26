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230 bin kişinin öldüğü tsunaminin üzerinden 17 yıl geçti

Hint Okyanusu’nda 230 binden fazla kişinin öldüğü, 9,1 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu tsunami felaketinin üzerinden 17 yıl geçti.

Dünya 26.12.2021, 11:46 26.12.2021, 11:53
230 bin kişinin öldüğü tsunaminin üzerinden 17 yıl geçti

"Son 40 yılın en büyük doğal afeti" olarak bilinen ve 26 Aralık 2004’te meydana gelen deprem ve tsunamide, 230 bin kişi hayatını kaybetti, şehirler ve kasabalar yerle bir oldu.

Tsunami felaketi, aralarında Endonezya, Tayland, Hindistan, Sri Lanka, Bangladeş, Myanmar, Malezya ve Maldivler’in bulunduğu 14 ülkede 5 milyona yakın insanı evsiz bıraktı.

Londra merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'a göre 1,7 milyon kişi evsiz kaldı.

Tsunami felaketinden en çok etkilenen ve depremin merkez üssüne en yakında konumda olan Endonezya’nın Açe bölgesinde 170 bin kişi yaşamını yitirdi. Felaket etkili olduğu 14 ülkede 230 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Bölgede şiddetli deprem binaların yıkılmasına neden oldu. Sarsıntı sonrası sokağa çıkan Endonezyalılar 10 metre yüksekliğindeki dalgalarla karşılaştı.

8 ila 10 dakika süren depremin ardından oluşan tsunami dalgalarının boyunun 30 metreyi aştığı günün üzerinden 17 yıl geçti.

Dev dalgalar, Tayland’da binlerce turistin ölümüne yol açtı

Hint Okyanusu depremi ve tsunami, Tayland'da ülkenin beyaz kumdan plajlarında Noel'i kutlamak için gelen turistlerinde olduğu 5 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Sri Lanka'da trajedinin sembolü haline gelen "dünyanın en büyük demir yolu felaketi" olarak tarihe geçen Ocean Queen Express treni, dalgaların etkisiyle raydan çıkarak 1700'den fazla kişiye mezar oldu.

Bugüne kadar sismografla kaydedilmiş en büyük üçüncü deprem olan Hint Okyanusu Depremi, 500 ila 600 saniye sürmesiyle bugüne kadar görülen en uzun süreli deprem oldu.

Tüm gezegeni bir santimetre hareket ettirdi

Alaska'ya kadar yer hareketlerini tetikleyen depremin merkez üssü Simeulue ile Sumatra arasındaydı. Tüm gezegeni bir santimetre hareket ettirdi.

Aktif volkanların yüzde 75'inin bulunduğu Ateş Çemberi'nde yer alan Endonezya'da felaketin ardından 2008'de tsunami alarmı için uyarı sistemleri kuruldu.

Bölgede yüksek dalgalar oluştuğunda erken uyarı sisteminin alarm durumuna geçebilecek. Uyarı sirenlerinin çalmasıyla acil müdahale ve halkı güvenli bölgeye tahliye çalışmasıyla can kayıplarının en aza indirilmesinin amaçlanıyor.

#tsunami
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