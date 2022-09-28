2023'te ABD 125 bin mülteci kabul edecek
ABD Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılı için mülteci kabul sayısını değiştirmedi. ABD, 2022'de olduğu gibi önümüzdeki yıl da 125 bin mülteci kabul edebilecek.
Dünya 28.09.2022, 07:08
Biden, Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği mektupta 1 Ekim'de başlayacak 2023 mali yılı için mülteci sınırını bildirdi.
Mektupta Biden, bu sınırı geçen yıl ile aynı tutarak 125 bin olarak belirledi.
Biden yönetimi geçen yıl mülteci kabul sınırını arttırsa da son 1 yılda ABD'ye kabul edilen mülteci sayısı 20 bin olmuştu.
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