2023 Eurovison Şarkı Yarışması İngiltere'de yapılacak

İngiltere’nin, 2023'te düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’nın ev sahipliğini yapacağı bildirildi.

Şarkı yarışmasının Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bu yıl 66'ncısı düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı "Stefania" adlı şarkısıyla Ukrayna'yı temsil eden "Kaluş Orkestra" grubu kazanmış olmasına rağmen ülkede devam eden savaş ortamı nedeniyle Ukrayna’nın 2023'teki yarışmaya ev sahipliği yapamayacağı belirtildi.

Açıklamada, Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve İngiliz yayın kurumu BBC’nin 2023'teki yarışmanın Ukrayna’na adına İngiltere tarafından düzenlenmesi konusunda uzlaştığı ifade edildi.

BBC’nin 2023'te İngiltere’de düzenlenecek şarkı yarışmasının tüm organizasyon sorumluluğunu alacağının belirtildiği açıklamada, yarışmanın hangi şehirde olacağının bu hafta içerisinde belli olacağı aktarıldı.

Mayıs ayındaki son Eurovison yarışmasında, İngiltere'nin temsilcisi Sam Ryders seslendirdiği "Space Man" şarkısıyla ikinci olmuştu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ukrayna kamu yayın kurumu UA:PBC Başkanı Mykola Chernotytskyi, "BBC’nin bizimle dayanışma göstermesinden dolayı müteşekkiriz. Birlikte bu etkinliğe Ukrayna ruhunu katabileceğimize ve bir kez daha tüm Avrupa'yı ortak değerlerimiz olan barış, destek, çeşitliliği ve yeteneği kutlamak etrafında birleştireceğimize eminim." ifadesini kullandı.