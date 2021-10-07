2021 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazanan ismi Abdulrazak Gurnah oldu.
Dünya 07.10.2021, 14:07 07.10.2021, 14:50
Nobel Komitesi'nin açıklamasına göre, romancı Abdulrazak Gurnah, 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.
1948 yılında Zanzibar'da dünyaya gelen ve İngiltere'de ikamet eden Gurnah, Kent Üniversitesi'nde öğretim üyesi.
"Cennet" ve "Firar", İngilizce eser veren Gurnah'ın romanları arasında yer alıyor.
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