101 yaşında liseden mezun oldu
ABD'nin Batı Virginia eyaletinde yaşayan Merrill Pittman Cooper, hayalini kurduğu lise diplomasına 101 yaşında kavuştu.
Dünya 27.03.2022, 15:42 27.03.2022, 15:45
ABD’nin Batı Virginia eyaletinde yaşayan 101 yaşındaki Merrill Pittman Cooper, başarılı bir kariyere sahip olmasına rağmen lise diploması olmadığı için pişmanlık duyuyordu.
Cooper'ın ailesi, 2018 yılında Jefferson County Schools’a ulaştı.
Harpers Ferry Ulusal Tarih Parkı, Storer College Ulusal Mezunlar Derneği ve Batı Virginia Eğitim Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla Cooper'ın hayali gerçek oldu.
Mezuniyet töreni düzenlendi
19 Mart’ta Cooper’a fahri diploma verildi ve ailesinin de katıldığı özel bir mezuniyet töreni düzenlendi.
Cooper, 1934-1938 yılları arasında Storer College'da eğitim görmüş ancak maddi nedenlerden dolayı eğitimine son vermek zorunda kalmıştı.
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