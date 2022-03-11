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Dünya basınında gündem Galatasaray!

Spor 11.03.2022, 11:41
Dünya basınında gündem Galatasaray!
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında dünya devi Barcelona'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım rakibine gol izni vermediği mücadelede sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.