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Dünya basınında gündem Galatasaray!
Spor
11.03.2022, 11:41
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında dünya devi Barcelona'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım rakibine gol izni vermediği mücadelede sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.
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#Ağrı
#UEFA Avrupa Ligi
#Recep tayyip erdoğan
#türkiye raporu
#yargı sstem
#Çin
#Douglas
#Elmas
#stüdyo
#emniyet
#dünya sigarayı bırakma günü
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