banner38

Döviz bürolarında hareketlilik yaşanıyor

Genel 21.12.2021, 09:51
Döviz bürolarında hareketlilik yaşanıyor
1/7

Yeni ekonomik tedbirlerin ardından döviz kurunda yaşanan düşüşle birlikte vatandaşlar, satış yapmak için döviz bürolarına geldi.