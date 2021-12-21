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3. Sayfa
Röportaj
Döviz bürolarında hareketlilik yaşanıyor
Genel
21.12.2021, 09:51
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Yeni ekonomik tedbirlerin ardından döviz kurunda yaşanan düşüşle birlikte vatandaşlar, satış yapmak için döviz bürolarına geldi.
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#Dolar
#Galatasaray
#abd
#DoktorTakvimi
#Zülfü Livaneli
#estetik
#Öz Sağlıkİş Sendikası
#Bingöl Devlet Hastanesi
#GS
#koronavirüs
#Vedat Muriqi
#Adana Demirspor
#peron
#Rıdvan Dilmen
#meyve
#midas
#İmplant
#Bursaspor
#gazeteci
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