banner38

Domenec Torrent'ten zehir zemberek sözler! Terim'i işaret etti

Spor 04.03.2022, 12:35
Domenec Torrent'ten zehir zemberek sözler! Terim'i işaret etti
1/13

Galatasaray'da Fatih Terim'in görevden alınmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Domenec Torrent, ilk 3 haftada 3 yenilgi almasının ardından son 4 haftada yenilgi yüzü görmedi.