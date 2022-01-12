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3. Sayfa
Röportaj
Domenec Torrent ilk günden futbolcuların pestilini çıkardı
Spor
12.01.2022, 20:45
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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Torrent, çit idman kararı alarak hem sabah hem akşam idmanına katıldı.
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#MediaCat
#yetki belgesi
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#Fatih
#hulusi akar
#emre belözoğlu
#TV8
#182
#Kanguru
#Leylek
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#oparasyon
#Rehine
#Sibel Can
#Memura zam
#takvim
#kuş türü
#Duhan Kalkan kimdir
#Atak
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