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Domenec Torrent ilk günden futbolcuların pestilini çıkardı

Spor 12.01.2022, 20:45
Domenec Torrent ilk günden futbolcuların pestilini çıkardı
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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Torrent, çit idman kararı alarak hem sabah hem akşam idmanına katıldı.