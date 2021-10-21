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Doların ateşi düşmüyor

Genel 21.10.2021, 13:42
Doların ateşi düşmüyor
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Son bir haftadır yükseliş grafiğiyle rekorlar kıran dolar/TL, bugün piyasalarda 9,27'den işlem görüyor. Euro/TL ise bugün 10,80'in altında işlem görüyor.