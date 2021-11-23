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Dolarda yeni rekor! 13 TL'yi aştı

Genel 23.11.2021, 16:07
Dolarda yeni rekor! 13 TL'yi aştı
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Dolar/TL'nin günlük yüzde 9'u bulan artış ve kurun bir haftalık süreçte 10.06'dan 13.08' kadar yükselmesi döviz bürolarının işlem yapmasını zorlaştırdı.