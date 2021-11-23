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3. Sayfa
Röportaj
Dolarda yeni rekor! 13 TL'yi aştı
Genel
23.11.2021, 16:07
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Dolar/TL'nin günlük yüzde 9'u bulan artış ve kurun bir haftalık süreçte 10.06'dan 13.08' kadar yükselmesi döviz bürolarının işlem yapmasını zorlaştırdı.
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#abd
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#GS
#gazeteci
#Vedat Muriqi
#Galatasaray
#estetik
#Boşanma
#Dolar
#Bursaspor
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Adana Demirspor
#final
#koronavirüs
#imaj
#meyve
#UEFA Avrupa Ligi
#eş
#Trabzonspor
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