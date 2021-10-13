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Dolar rekor üstüne rekor kırıyor

Genel 13.10.2021, 18:57
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor
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Dolar pazar gününden beri 9 liranın üzerindeki seyrini sürdürmeye devam ediyor. Dolar kuru kapanışı akşam saatlerinde 9,10 TL seviyesiyle yaptı.