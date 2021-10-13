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Dolar rekor üstüne rekor kırıyor
Genel
13.10.2021, 18:57
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Dolar pazar gününden beri 9 liranın üzerindeki seyrini sürdürmeye devam ediyor. Dolar kuru kapanışı akşam saatlerinde 9,10 TL seviyesiyle yaptı.
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#Dolar
#koronavirüs
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Adana Demirspor
#UEFA Avrupa Ligi
#abd
#eş
#meyve
#Boşanma
#Trabzonspor
#Bursaspor
#final
#Yargılama
#ING All-Star 2020
#Dimitar Berbatov
#leopard
#Golan
#İstanbul
#Bayern