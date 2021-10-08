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Dolar rekor kırdı! Tarihin en yüksek seviyesini gördü

Genel 08.10.2021, 11:52
Dolar rekor kırdı! Tarihin en yüksek seviyesini gördü
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Dolar/TL, cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 8,97'nin üzerini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.