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Dolar haftanın ilk iş gününe rekorla başladı

Genel 18.10.2021, 10:11
Dolar haftanın ilk iş gününe rekorla başladı
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Geçtiğimiz haftanın tüm günlerinde rekor tazeleyen dolar yeni haftaya yine rekorla başladı.