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Dolar haftanın ilk iş gününe rekorla başladı
Genel
18.10.2021, 10:11
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Geçtiğimiz haftanın tüm günlerinde rekor tazeleyen dolar yeni haftaya yine rekorla başladı.
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#vefat
#Dolar
#abd
#koronavirüs
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Boşanma
#Bursaspor
#final
#meyve
#Trabzonspor
#Rıdvan Dilmen
#Adana Demirspor
#UEFA Avrupa Ligi
#HDP
#Zülfü Livaneli
#eş
#fetö
#yalçın turgut balaban
#almanya
#Bursa