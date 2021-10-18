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Dolar günü tarihi zirveyle tamamladı

Genel 18.10.2021, 19:10
Dolar günü tarihi zirveyle tamamladı
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Geçen hafta zirveyi oynayan dolar kuru bugün de yükselişini devam ettirerek günü 9,32 TL'den tamamlayarak tarihi zirveyi gördü.