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Röportaj
Dolar günü tarihi zirveyle tamamladı
Genel
18.10.2021, 19:10
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Geçen hafta zirveyi oynayan dolar kuru bugün de yükselişini devam ettirerek günü 9,32 TL'den tamamlayarak tarihi zirveyi gördü.
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#Adana Demirspor
#Boşanma
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Rıdvan Dilmen
#koronavirüs
#eş
#final
#meyve
#Bursaspor
#Zülfü Livaneli
#abd
#4 genç
#Halka
#Trabzonspor
#bitkisel hayat
#UEFA Avrupa Ligi
#HSYK
#KULA