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Diva Bülent Ersoy'a tahliye olan müzisyenlerinden suçlama

Genel 29.10.2021, 09:37
Diva Bülent Ersoy'a tahliye olan müzisyenlerinden suçlama
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KKTC'DE, 28 Ağustos'ta sahte PCR testi nedeniyle tutuklanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrasının üyeleri, 1.5 aylık cezalarını tamamladıktan sonra dün Lefkoşa Cezaevi'nden tahliye edildi.