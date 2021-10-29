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Diva Bülent Ersoy'a tahliye olan müzisyenlerinden suçlama
Genel
29.10.2021, 09:37
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KKTC'DE, 28 Ağustos'ta sahte PCR testi nedeniyle tutuklanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrasının üyeleri, 1.5 aylık cezalarını tamamladıktan sonra dün Lefkoşa Cezaevi'nden tahliye edildi.
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#vefat
#Rıdvan Dilmen
#koronavirüs
#Adana Demirspor
#Zülfü Livaneli
#Vedat Muriqi
#Dolar
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Hector Olivares
#Boşanma
#meyve
#Trabzonspor
#abd
#elektronik sigara
#kerim kaya
#Türkiye ve Macaristan
#Cem
#Medellin
#keşif aracı Çang
#eş