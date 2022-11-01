banner38

"Zor anlarımızda Türkiye'nin desteğinden ötürü minnettarız"

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, "Zor anlarımızda Türkiye'nin desteğinden ötürü minnettarız. Özellikle 2019 Kasım'daki trajik depremden sonra yeniden yapılanmamız için yapılan cömert yardım ve Kovid-19 sırasında verilen destek için minnettar olduğumuzu vurgulamak isteriz." dedi.

Dış Politika 01.11.2022, 19:51
"Zor anlarımızda Türkiye'nin desteğinden ötürü minnettarız"

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, Türkiye'nin Ukrayna'daki durumla ilgili rolünü tebrik ederek "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ile Rusya arasındaki Karadeniz Girişimi aracılığıyla Ukrayna'da tahıl koridor antlaşmasına varılmasında şahsen liderliğini takdir etmekteyiz. Birleşmiş Milletler ve Türkiye böylece dünya genelinde gıda krizlerinin önlenmesinde katkıda bulunmaktadır." dedi.

Arnavutluk Dışişleri Bakanı Xhaçka, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Xhaçka, Arnavutluk ve Türkiye'nin sadece resmi düzeyde değil her şeyden önce sosyal düzeyde oldukça tarihi bir dostluğa sahip olduğunu, görevlerinin, diplomat ve politikacılar olarak dostluğu, insanlar arası bağları ve iyi niyeti daha güçlü ilişkilere, iş birliğine ve ortaklığa dönüştürmek olduğunu söyledi.

"Zor anlarımızda Türkiye'nin desteğinden ötürü minnettarız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına Arnavutluk'un özverili ve cömert destekçileri oldukları için teşekkür eden Xhaçka, "Zor anlarımızda Türkiye'nin desteğinden ötürü minnettarız. Özellikle 2019 Kasım'daki trajik depremden sonra yeniden yapılanmamız için yapılan cömert yardım ve Kovid-19 sırasında verilen destek için minnettar olduğumuzu vurgulamak isteriz." diye konuştu.

Xhaçka, Arnavutluk ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun yüzüncü yılını kutlamak üzere hazırlandıklarını, iki ülke ve halklar arasındaki özel bir ilişkiye yakışan yıl dönümünün en onurlu şekilde hazırlanmasında görevlendirilmek üzere ortak bir komisyon kurulması arzusunu Çavuşoğlu'yla paylaştığını kaydetti.

Bugünkü görüşmelerini siyasi diyalog grubu çerçevesinde gerçekleştirdiklerini anlatan Xhaçka, mevkidaşı Çavuşoğlu'yla görüşmelerinde başkanlık konseyinin bir sonraki üst düzey toplantısının hazırlıkları üzerinde durduklarını, siyasi diyaloğun ikili iş birliğindeki önemli artışa eşlik ederek yoğunlaşmasından çok memnun olduklarını vurguladı.

Xhaçka, ulaşım, enerji, sağlık, turizm, eğitim, kültür ve benzeri çeşitli alanlarda önemli sayıda anlaşma imzaladıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Ülkemizde, Türk yatırımlarının günden güne artmasını memnuniyetle izliyoruz. Şu anda ticaret hacminde 800 milyon dolar seviyesine ulaşmış olmamız önemli bir gelişme teşkil etmekle birlikte ülkelerimiz arasındaki potansiyeli tam olarak yansıtmamaktadır. Ayrıca enerji ve altyapı sektörleriyle devam eden yeni projelerle yapılan yatırımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu arada meslektaşımdan da sürücü belgelerinin tanınmasına ilişkin anlaşmanın yürürlüğe girmesini sonuçlandırmak için Türkiye'deki yerel prosedürlerin hızlandırılmasında yardımcı olmasını rica ettim. Biz kendi tarafımızda iç prosedürlerimizi zaten tamamlamış bulunmaktayız. Bu karşılıklı olarak faydalı olan bir anlaşmadır."

Bakan Çavuşoğlu'yla Batı Balkan bölgesinin şu anda karşı karşıya olduğu sorunları da tartıştıklarına, 1990'lardan bu yana bölgenin istikrarına yönelik çeşitli değerlendirmelerde bulunduklarına dikkati çeken Xhaçka, Balkanlar'da istikrar ve güvenliğin desteklenmesinde Türkiye'nin oynayacağı rolün olumlu karşılandığını vurguladı.

Xhaçka, Türkiye'nin Kosova'nın tanınması ve bölgesel ve küresel örgütlere üyeliği için yürüttüğü güçlü lobi çalışmalarından dolayı duydukları yüksek takdiri meslektaşına ilettiğini, Kosova'nın Avrupa Konseyi'ne üyelik talebini desteklemek için atılacak adımlar ve izlenecek yollar üzerinde de durduklarını, Kosova'nın Avrupa'da Avrupa Konseyi'ne üye olmayan tek demokratik devlet olduğunu ve bunun değişmesi gerektiğini dile getirdi.

"Erdoğan'ın liderliğini takdir etmekteyiz."

Ukrayna'daki durumla ilgili olarak Türkiye'nin rolünü tebrik eden Xhaçka, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ile Rusya arasındaki Karadeniz Girişimi aracılığıyla Ukrayna'da tahıl koridor antlaşmasına varılmasından, şahsen liderliğini takdir etmekteyiz. Birleşmiş Milletler ve Türkiye böylece dünya genelinde gıda krizlerinin önlenmesinde katkıda bulunmaktadır. Bu özellikle etkilenen on milyonlarca yoksul insan için gıda güvenliğine ve fiyatların düşürülmesine önemli katkı sağlayan takdire şayan bir başarıdır. Arnavutluk, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemektedir ve Ukrayna'da işlenen zulümler için sorumluluk mekanizmalarını güçlendirmeye kararlıyız. Ukrayna'daki vahim durumla uygun bir şekilde ilgilenmek için Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi'ne tamamen bağlı kalacağız."

Kaynak: AA
#arnavutluk #mevlüt çavuşoğlu #xhaçka
Yorumlar (0)
banner35
19
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Başakşehir 11 23
3. Adana Demirspor 12 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Galatasaray 11 21
6. Trabzonspor 11 21
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Antalyaspor 11 13
13. Karagümrük 11 12
14. Ankaragücü 11 11
15. Sivasspor 12 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 11 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Manisa FK 10 16
8. Rizespor 10 15
9. Sakaryaspor 11 15
10. Göztepe 10 14
11. Bandırmaspor 10 14
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 10 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 12 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Getafe 12 13
15. Espanyol 12 11
16. Celta Vigo 12 11
17. Girona 12 10
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 12 4
banner23