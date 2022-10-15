Zelenskiy'den Türkiye'ye Türkçe başsağlığı mesajı
- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün maden ocağında yaşanan patlamada yaşamını yitirenler için Türkçe başsağlığı mesajı paylaştı.
Dış Politika 15.10.2022, 11:37
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeni ile hayatını kaybedenler için Türkçe başsağlığı mesajı paylaştı.
Zelenskiy, Twitter hesabından Türkçe yaptığı başsağlığı açıklamasında bu ifadeleri kullandı:
"Bartın’ın Amasra ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum."
Kaynak: AA
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