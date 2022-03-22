"Yoğun diplomasi faaliyetleri yürütüyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şartların zorluğunun farkındayız ancak diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz." dedi.
Erdoğan, Hollanda ile olan ticaret hacmi hakkında, "İlk etapta 15 milyar dolar, ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "NATO'da berabersek dayanışmamızı ortaya koymamız lazım. Savunma sanayiine yönelik adımlarda NATO üyesi ülkeler olarak dayanışma içerisinde olmamız lazım." dedi.
Odessa'dan sürüklenen mayınlar konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MSB her türlü tedbirini alıyor, almakta ve gereği neyse yapılacaktır, yapılmaktadır. Hiç endişeniz olmasın." ifadelerini kullandı
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