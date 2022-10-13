"Yeniden Asya Girişimimiz ile kıta ülkeleriyle ikili ve bölgesel platformlarda iş birliğimizi sürdüreceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Asya Girişimi ile kıta ülkeleriyle ikili ve bölgesel platformlarda iş birliğinin sürdürüleceğini bildirdi.
Dış Politika 13.10.2022, 21:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan temaslarının ardından yurda dönüşünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi ile Asya’da İş Birliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Astana Zirvesi’ni tamamlayarak ülkemize döndük.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 13, 2022
Yeniden Asya Girişimimiz ile kıta ülkeleriyle ikili ve bölgesel platformlarda iş birliğimizi sürdüreceğiz. pic.twitter.com/mlCmLPFjfX
Erdoğan paylaşımında, "Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi ile Asya'da İş Birliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Astana Zirvesi'ni tamamlayarak ülkemize döndük. Yeniden Asya Girişimimiz ile kıta ülkeleriyle ikili ve bölgesel platformlarda iş birliğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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