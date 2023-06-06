Yeni atama kararları Resmi Gazetede
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalarda birçok üniversitenin rektörü değişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 13 üniversiteye yeni rektör ataması gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Yüksel, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş, Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ, İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Volkan Öngel, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Torlak, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan Peker, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alican ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Şevli atandı.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|35
|85
|2. Fenerbahçe
|35
|77
|3. Beşiktaş
|35
|77
|4. A.Demirspor
|35
|66
|5. Başakşehir
|35
|59
|6. Trabzonspor
|35
|57
|7. Konyaspor
|35
|50
|8. Karagümrük
|35
|48
|9. Kayserispor
|35
|46
|10. Kasımpaşa
|35
|43
|11. Ankaragücü
|35
|42
|12. Antalyaspor
|35
|41
|13. Alanyaspor
|36
|41
|14. Sivasspor
|35
|40
|15. İstanbulspor
|35
|38
|16. Giresunspor
|35
|37
|17. Ümraniye
|35
|30
|18. Gaziantep FK
|35
|25
|19. Hatayspor
|35
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25