Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu
Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Dış Politika 26.04.2022, 17:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Do Son Hai, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Do Son Hai'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: AA
22
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|34
|64
|4. Başakşehir
|34
|57
|5. Adana Demirspor
|34
|52
|6. Alanyaspor
|34
|52
|7. Beşiktaş
|34
|51
|8. Antalyaspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|34
|49
|11. Kasımpaşa
|34
|47
|12. Galatasaray
|34
|47
|13. Sivasspor
|34
|45
|14. Kayserispor
|34
|43
|15. Gaziantep FK
|34
|42
|16. Giresunspor
|34
|40
|17. Altay
|34
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Samsunspor
|32
|46
|9. Tuzlaspor
|32
|45
|10. Adanaspor
|33
|44
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|33
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|33
|79
|3. Chelsea
|32
|65
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|34
|54
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|33
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brighton
|34
|41
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
|14. Crystal Palace
|33
|38
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|33
|34
|17. Burnley
|33
|31
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|33
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Rayo Vallecano
|33
|40
|12. Celta Vigo
|33
|39
|13. Espanyol
|33
|39
|14. Elche
|33
|38
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25