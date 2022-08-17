Ukrayna’da üçlü zirve: Erdoğan Zelenskiy ve Guterres katılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarın Ukrayna’nın Lviv kentinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üçlü zirvede bir araya gelecek. Zirvede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak. Erdoğan’ın, Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde ise stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecek. Erdoğan, 20 Ağustos’ta da Guterres’le beraber İstanbul’daki tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edecek.

TAHIL KORİDORU MUTABAKATI

24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, 6 ayı geride bıraktı. Türkiye, çatışmaların başladığı ilk andan itibaren yoğun bir diplomatik çaba içine girerek, tarafların biriyle temasının sürmesi ve barışın tesisi için çaba harcadı. Türkiye, bu noktada Karadeniz limanlarında bekleyen hububatın küresel piyasalara ulaşmasını sağlamak için kolaylaştırıcı bir rol üstlendi ve tahıl koridoru konsunda Moskova ve Kiev’in mutabakata varmasını sağladı. Erdoğan 5 Ağustos’ta da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de görüşmüştü.