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"Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenledi.

Dış Politika 03.02.2022, 18:14 03.02.2022, 18:29
"Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, resmi temaslarda bulunmak üzere Kiev'e geldi. İki lider baş başa görüştü. Görüşme 3 saat 10 dakika sürdü.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

Diplomatik ilişkilerimizin 30 yıl önce bugün kurulmuş olması ziyaretime ve toplantımıza tarihi bir boyut kazandırmıştır. Ziyaretimiz hassas bir döneme tekabül ediyor. Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum.

Ukrayna Başkanı Zelenski'nin ise açıklamaları şöyle;

Tam 30 yıl önce Türkiye ve Ukrayna diplomatik ilişkileri tesis ettiler. Bugün 30 yıldır devam eden işbirliğimizi çok önemli bir olayla taçlandırdık. Ülkelerimiz Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzaladılar, bu tarihi bir olay.

Bu, iş dünyası için yeni pazarlar, istihdam, yeni gelirler, ülkelerimizin refah düzeylerinin artması demek. Bu anlaşma imzalanmadan önce bile ikili ticaretimiz geçtiğimiz yılda 7 milyar dolara erişerek yeni bir rekor kırıldı, yüzde 50'den fazla bir artış gösterdi. Bu da 10 milyar dolarlık hedefimizin mümkün olduğunu gösteriyor.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR MESAJI

Serbest Ticaret Anlaşması da bu hedefe beklediğimizden hızlı ulaşmamızı sağlayacaktır. Önümüzde duran meydan okumalar ve bunların giderilmesi için atılacak adımlar görüşmemizin temel konularıydı. Egemenliğimize ve toprak bütünlüğümüze desteği ve Kırım'ın kurtarılması için gösterdiği destek nedeniyle sayın cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Savaşı bitirme yolunda Ukrayna-Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Bugün altyapı ve yatırım alanındaki etkileşimimiz aktif şekilde gelişiyor. Ukrayna ilgili konuları kabul ederek yabancı iş dünyası için elverişli şartlar oluşturmakta. Savunma sanayii ve havacılık sektörlerindeki işbirliğimizi bugün özellikle ele aldık. Buradaki amacımız somut projeleri hayata geçirmek, tecrübe ve teknoloji paylaşımı yapmak. Bugün imzaladığımız anlaşma BAYKAR makinelerinin Ukrayna'da kullanımını genişletecek.

Kovid-19 sebebiyle uygulamaya konan çoğu kısıtlamalara rağmen 1 yılda Türkiye'yi ziyaret eden yaklaşık 2 milyon turistimiz rekor kırdı. Ben de ülkemize Türkiye'den gelen turist sayısının her sene artmasından memnunum. Türkiye'nin Harkiv ve ...'de başkonsolosluklarını açma inisiyatifini destekliyoruz.

#Recep tayyip erdoğan #Vladimir Zelenskiy #Ukrayna #ortak basın toplantısı
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