Ukrayna'dan yola çıkan Razoni Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Razoni Çanakkale Boğazı'ndan geçişini tamamladı.
Dış Politika 04.08.2022, 14:05
Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na seyreden "Razoni" adlı mısır yüklü gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında yola çıkan ve dün İstanbul Rumelihisarı açıklarında denetlenen Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan gemi, İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Marmara Denizi'nden rotasına devam etti.
Gemi, kuzey yönden saat 10.45'te giriş yaptığı Çanakkale Boğazı'nı 2,5 saatte katetti.
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