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Ukrayna'dan tahıl sevkiyatları sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 4 gemi yola çıktı.

Dış Politika 07.09.2022, 13:22
Ukrayna'dan tahıl sevkiyatları sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 4 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı.

#Ukrayna #tahıl sevkiyatı
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