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Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı yapan bir gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir gemi daha yola çıktı.

Dış Politika 31.08.2022, 11:23
Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı yapan bir gemi daha yola çıktı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Paylaşımda, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar sürüyor. Bu sabah itibarıyla 1 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti, Ukrayna'ya gidecek 9 geminin de denetlemesi yapılacak." ifadelerine yer verildi.

#Ukrayna #tahıl sevkiyatı #MSB
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