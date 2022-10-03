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Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı yapan 7 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 7 gemi yola çıktı.

Dış Politika 03.10.2022, 17:03
Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı yapan 7 gemi daha yola çıktı

Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından 7 geminin hareket ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından 7 gemi hareket etti." ifadelerine yer verildi.

#Milli Savunma Bakanlığı #Ukrayna #tahıl
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