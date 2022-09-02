Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı yapan 6 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 6 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı planlandığı şekilde sürüyor.

Bu kapsamda, bugün itibarıyla 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti.