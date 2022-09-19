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Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı yapan 6 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 6 gemi daha yola çıktı.

Dış Politika 19.09.2022, 08:53
Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı yapan 6 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 6 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün için planlanan 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti." ifadesine yer verildi.

#Ukrayna #tahıl
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