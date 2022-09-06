Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı yapan 6 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 6 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

Tahıl sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında 6 gemi daha yola çıktı.