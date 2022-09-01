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Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı yapan 5 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 gemi daha yola çıktı.

Dış Politika 01.09.2022, 10:57
Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı yapan 5 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah saatlerinde tahıl yüklü 5 geminin daha Ukrayna’dan hareket ettiği belirtildi.

Sevkiyatların, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde planlandığı gibi sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
#Milli Savunma Bakanlığı #tahıl #Ukrayna
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