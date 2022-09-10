Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı yapan 5 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti.

Ayrıca bugün 12 geminin denetlenmesi planlandı.