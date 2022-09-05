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Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı yapan 3 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha Ukrayna'dan yola çıktı.

Dış Politika 05.09.2022, 08:38
Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı yapan 3 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 3 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah saatlerinde 3 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti.

Kaynak: AA
#Ukrayna #tahıl sevkiyatı
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