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Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı yapan 3 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 3 gemi daha yola çıktı.

Dış Politika 27.08.2022, 09:19
Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı yapan 3 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 3 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadeleri kullanıldı.

#Ukrayna #tahıl sevkiyatı
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