Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı yapan 3 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 3 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadeleri kullanıldı.