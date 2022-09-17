banner38

Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı yapan 2 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 2 geminin daha yola çıktığını belirtti.

Dış Politika 17.09.2022, 14:12
Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı yapan 2 gemi daha yola çıktı

 Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 2 gemi daha çıkış yaptı.

Ayrıca hareket etmek üzere hazırlıkları tamamlanan 7 geminin de hava şartlarına bağlı olarak seyre çıkışı planlanacak.

Kaynak: AA
#Ukrayna #tahıl sevkiyatı
Yorumlar (0)
banner35
28
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 7 16
2. Konyaspor 7 14
3. Başakşehir 5 13
4. Beşiktaş 6 13
5. Adana Demirspor 6 13
6. Kayserispor 7 12
7. Gaziantep FK 6 11
8. Fenerbahçe 5 10
9. Trabzonspor 6 10
10. Alanyaspor 6 8
11. Giresunspor 6 7
12. Antalyaspor 6 6
13. Kasımpaşa 6 6
14. Karagümrük 5 5
15. Sivasspor 6 4
16. İstanbulspor 5 4
17. Ümraniye 6 2
18. Ankaragücü 5 1
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 5 10
2. Bandırmaspor 4 10
3. Boluspor 5 10
4. Eyüpspor 5 10
5. Sakaryaspor 5 9
6. Keçiörengücü 5 8
7. Pendikspor 5 8
8. Manisa Futbol Kulübü 4 7
9. Tuzlaspor 5 7
10. Rizespor 4 6
11. Samsunspor 5 6
12. Gençlerbirliği 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Altay 6 5
15. Adanaspor 5 4
16. Altınordu 4 3
17. Erzurumspor 4 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 5 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 6 9
10. Leeds United 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 7 7
13. Aston Villa 7 7
14. Bournemouth 6 7
15. Wolverhampton Wanderers 6 6
16. Crystal Palace 6 6
17. Everton 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 15
2. Barcelona 5 13
3. Real Betis 5 12
4. Osasuna 5 12
5. Villarreal 5 10
6. Athletic Bilbao 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Girona 5 7
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Celta Vigo 5 7
11. Real Sociedad 5 7
12. Valencia 5 6
13. Mallorca 5 5
14. Almeria 5 4
15. Espanyol 5 4
16. Sevilla 5 4
17. Getafe 5 4
18. Real Valladolid 6 4
19. Cadiz 6 3
20. Elche 5 1
banner23