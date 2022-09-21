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Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı kapsamında 8 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 8 geminin daha yola çıktığını belirtti.

Dış Politika 21.09.2022, 12:58 21.09.2022, 13:24
Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı kapsamında 8 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 8 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında hazırlıklarını tamamlayan 8 gemi bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından hareket etti." ifadelerine yer verildi.

#Ukrayna #tahıl sevkiyatı
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