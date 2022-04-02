"Ukrayna'dan gelen 420 çocuk ve 154 bakıcıyı misafir ediyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ukrayna'da devlet korumasında olan yetim ve kimsesiz 420 çocuk ile 154 bakıcının Türkiye'ye kabul edildiğini bildirdi.

Bakan Yanık, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla her yıl 2 Nisan'da bu konuya dikkati çektiklerini ifade eden Yanık, Bakanlık olarak otizmle ilgili çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Erken yaşlarda otizm taramasının önemine işaret eden Yanık, "Otizmin ne kadar erken tanısını koyarsanız çocukların bireysel gelişimine o kadar çabuk müdahil oluyorsunuz ve hayata entegrasyonları da o oranda daha hızlı oluyor. Bu anlamda tanı faaliyetleri çok yoğunlaştığı için doğal olarak geçmişten bugüne baktığımızda ciddi bir otizm sayısının yükselmesi söz konusu. Çünkü tespit ediliyor." dedi.

Farkındalık konusunda ailelerin çocuklarının ilk gelişim sürecini doğru takip etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Yanık, otizmli çocukların rehabilitasyonundan kaynaştırma eğitimlerine kadar yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını dile getirdi.

Bakan Yanık, ilerleyen dönemde Milli Eğitim Bakanlığı ile otizmli çocuklarla ilgili bir takım güzel haberler vereceklerini duyurdu.

- "Düzenli sosyal yardım yaptığımız kitlenin yüzde 78'i istihdama dahil olamayacak kitle"

Muhalefet partilerinin "sosyal yardımların artmasının fakirleşmenin de arttığını gösterdiği" yönündeki eleştirilerinin hatırlatıldığı Yanık, sosyal yardımların artmasının yoksullaşmanın sonucu olmadığını belirtti.

Bakan Derya Yanık, AK Parti hükümetleri döneminde sosyal yardımları talep odaklı olmaktan çıkarıp, arz odaklı olmaya dönüştürdükleri için bu yardımların arttığını, saha personelinin kapı kapı dolaşıp hane bazlı ziyaretler yaptığını, ihtiyacı olanları tespit ederek buna göre hizmet modelleri oluşturduklarını kaydetti.

Çok fazla sosyal yardım yaptıkları için insanların çalışmaya ihtiyacı olmadığına dair eleştiriler geldiğinin altını çizen Yanık, "Bu da doğru değil. Bizim düzenli sosyal yardım yaptığımız kitlenin yüzde 78'i istihdama dahil olamayacak kitle. Bunlar engelliler, yaşlılar ve çocuklar. Dolasıyla fakirleşmeyle ilgisi olmadığı gibi istihdama katılmanın önünde de bir engel teşkil etmiyor." diye konuştu.

Şu anda 48 başlıkta sosyal yardım yaptıklarını aktaran Yanık, 2002 yılında 1,3 milyar lira olan toplam sosyal yardım miktarının, 2020'de 69,3 milyar liraya yükseldiğini bildirdi. Yanık, 2021 yılında sadece bakanlığın 73,9 milyar lira sosyal yardım yaptığını, kamunun sosyal yardım toplamının yüzde 82'sini de kendi bakanlığının gerçekleştirdiğini anlattı.

Yanık, vatandaşlardan tespit ettikleri hatalar ve hak etmeyen bir kişiye sağlanan destekleri de Alo 183, Alo 144, bakanlığın iletişim numaraları ve mail hesapları ile CİMER'den kendilerine ulaştırabileceklerini hatırlattı.