Üç büyükelçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Litvanya, Katar ve Moğolistan'ın Ankara büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gücen mektubu sundu.
CumhurbaşkanıErdoğan, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Degutis, Katar Büyükelçisi Al Thani ve Moğolistan Büyükelçisi Munkhbayar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Degutis, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Degutis'in beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Katar Büyükelçisi Al Thani
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Al Thani güven mektubu sundu.
Al Thani'nin beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Moğolistan Büyükelçisi Munkhbayar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar güven mektubu sundu.
Munkhbayar'ın beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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