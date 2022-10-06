Türkiye'den Tayland'a taziye
Dışişleri Bakanlığı, Tayland'da anaokuluna düzenlenen ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı için bir taziye mesajı yayımladı.
Dış Politika 06.10.2022, 21:14 06.10.2022, 21:23
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Tayland'da bir anaokulunu hedef alan silahlı saldırıda çoğu çocuk 30'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dost Tayland halkı ile hükumetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Tayland’ın kuzeydoğusundaki bir çocuk bakım merkezine gün içinde düzenlenen silahlı saldırıda 24'ü çocuk 35 kişi yaşamını yitirmişti. Silah ve bıçak kullanılan saldırıda 12 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
Kaynak: AA
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