Türkiye Yemen'deki saldırıyı kınadı
Türkiye, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Aden Valisinin konvoyuna düzenlenen ve en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı kınadı.
Dış Politika 10.10.2021, 20:41
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen’in Aden vilayetinde bugün Aden Valisi Ahmed Hamed Lamlas’ın konvoyuna bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucunda ölenlerin ve çok sayıda yaralıların olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Yemen halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA
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